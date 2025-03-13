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"Допустили ошибки": капитан сборной Казахстана назвал виновных в поражении от Армении в отборе на Евро-2026

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов прокомментировал поражение в заключительном матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В решающем матче сборная Казахстана на выезде уступила Армении и не смогла напрямую выйти на континентальное первенство.

Есенаманов в послеигровом комментарии заявил, что команда сама допустила ошибки, которые привели к голам в их ворота.

"Мы плохо играли. Тренера подводили нас к игре, но мы вышли и элементарные ошибки совершили. Соперник нас не простил. Игрок, которого мы разбирали, забил три гола нам... Если посмотреть, мы сами допустили ошибки. Очень жаль, что в таком матче это произошло. Я думаю, такое не только в этом матче произошло, на всем отборочном пути. В домашнем матча с Арменией допустили ошибки и на выезде с Данией. Три матча на таком уровне сыграть - это дорогие ошибки. Сами довели до такого, что это был решающий матч. Очень тяжело было играть. Себя должны винить.
Настроение нет ни у кого в раздевалке. Теперь будем ждать результаты других групп, как сыграют, потому что у нас остался шанс, но очень маленький. Будем ждать. Ребята убиты, особенно лидеры. Для некоторых это последний чемпионат Европы. Будем ждать шанс на стыковые матчи", - отметил капитан.

Подопечные Рикардо Кака с десятью очками заняли второе место в квартете, опередив Албанию и Данию. Данный результат может позволить национальной команде выступить в стыковых матчах. Для этого необходимо попасть в восьмерку лучших сборных из числа тех, которые финишируют вторыми в своих группах.

Стыковые матчи за право выступить на Евро-2026 пройдут в сентябре этого года, их жеребьевка состоится в мае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227674-dopustili-oshibki-kapitan-sbornoy-kazahstana-nazval-vinovnyh-v-porazhenii-ot-armenii-v-otbore-na-evro-2026/