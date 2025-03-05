"Критика была и мы ее принимаем": Акжол Дарибай — о подготовке к матчам отбора на Евро-2026

Представитель национальной команды Казахстана по футзалу Акжол Дарибай рассказал корреспонденту NUR.KZ о том, как проходит учебно-тренировочный сбор перед матчем против Албании в рамках отбора на чемпионат Европы 2026 года.

Казахстанский футзалист прокомментировал график матчей, оценил уровень соперников, а также рассказал о критике команды после поражения от Дании.

- Мы знаем у игроков ФК "Семей" плотный график: чемпионат, Кубок и сейчас игры в сборной, отражается это на вас?

- График складывается плотный соглашусь. Усталость не показываем и готовимся к любым матчам. Для нашей сборной сейчас это очень важный этап и мы будем на 100 процентов готовы.

- Домашний матч против Албании, какие моменты помогут нам победить эту команду?

- Мы играем с Албанией дома - это очень важный момент. Перед своими болельщиками. Они нас всегда подталкивают вперед. Мы позавчера прибыли в расположение сборной. Провели две тренировки в тренажерном зале, а уже после разобрали Албанию в тактическом плане. Вначале тренировки сегодня уже делали стандарты под их оборону. Будем делать эти действия в самом матче.

- Решающий матч на выезде с Арменией. Там уже определится, кто поедет на Евро. Важно ли сохранить больше эмоций на эту встречу?

- Эмоции надо держать в балансе. Поэтапно надо сначала разобраться с Албанией, чтобы уже иметь дело с Арменией. Важный этап две победы и путевка у нас на руках.

- Сборную Казахстана по футзалу очень любят в стране, но после поражения от Дании в предыдущем туре на команду обрушилась сильная критика. Многие болельщики раскритиковали лидеров сборной, а также тренерский штаб. Читали ли эту критику и что думаете?

- Мы над этим работаем. Комментарии я не читал, но мы знаем, что критика была. Мы ее принимаем положительно. Это спорт, бывает. Надеюсь в этих двух матчах сделаем результат и выйдем на Евро, и тем самым порадуем своих болельщиков.

Ранее, о предстоящих матчах отборочного цикла на чемпионат Европы высказался и главный тренер сборной Рикардо Кака.

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