Казахстанский спортсмен завоевал золото Кубка мира по артистическому плаванию во Франции

Представитель национальной сборной Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин стал чемпионом этапа Кубка мира, который проходит в Париже, передает NUR.KZ.

Казахстанец стал лучшим в произвольной программе соло. Друзин в данной дисциплине набрал 127,2000 балла.

Серебряную медаль завоевал Мариос Критсас из Греции, который за свою программу заработал 126,6701 балла.

Тройку призеров замкнул еще один представитель греческой команды Стылянос Кукуселис Фускис. Бронзовый медалист набрал 123,9413 очка.

Ранее на этапе Кубка мира во Франции еще один казахстанский спортсмен Эдуард Ким принес национальной команде серебро в артистическом плавании в технической программе.

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