Чемпионка мира из Казахстана вошла в топ-6 на международном турнире в Алматы

На курорте "Шымбулак" в Алматы прошел первый соревновательный день этап Кубка мира по фристайл-могулу, в котором принимает участие сборная Казахстана, передает NUR.KZ.

Казахстанская могулистка Анастасия Городко заняла шестое место в индивидуальной дисциплине. Спортсменка вышла в главный финал, но из-за погодных условий решающие заезды были отменены. Распределение мест произошло по итогам финала 1.

Таким образом, чемпионка мира на юниорском уровне из Казахстана стала шестой. Другая казахстанка Юлия Галышева заняла седьмое место.

В мужской сборной Казахстана лучшим стал лидер команды Павел Колмаков. В итоговом протоколе, который был сформирован по результатам квалификации, он занял пятое место.

Напомним, фристайлистка Анастасия Городко выиграла золото на домашнем юниорском чемпионате мира в Алматы.

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