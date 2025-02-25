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"Сейчас нам тяжело": в сборной Казахстана высказались о непопадании на Кубок Азии - 2025

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Рустам Мурзагалиев
Рустам Мурзагалиев: Пресс-служба БК "Астана"

Лидер национальной сборной Казахстана по баскетболу Рустам Мурзагалиев прокомментировал корреспонденту NUR.KZ поражение в заключительном матче отбора на Кубок Азии.

Мужская сборная Казахстана по баскетболу уступила в заключительном матче команде Ирана со счетом 45:88.

Итоги матча подвел один из лидеров национальной сборной Рустам Мурзагалиев, который отметил главные моменты встречи.

"Все не получилось, что мы готовили комбинации и защиту. Я не знаю, как это объяснить, какие причины. У меня лично ничего не получалось, как у одного из лидеров команды и самого опытного игрока. Я не могу сейчас оправдываться. Такое в спорте бывает. Я с нулями еще не уходил с паркета в матче за сборную. Получилось так, как получилось. Сейчас нам тяжело самим это понять. Пока основных причин я не могу назвать. Потом мы отсмотрим игру и поймем, что произошло.
Это был заключительный матч, мы не попали на Кубок Азии. Теперь мы будем, скорее всего, играть пред квалификационный этап с командами, которые не попали на Азию, чтобы отобраться на группу на следующий Кубок Азии.
Хочу поблагодарить болельщиков. Результат двух игр, конечно, ужасен, но они сидели до конца болели, кричали. Я их с одной стороны понимаю, тяжело сидеть и наблюдать за такой игрой от нас. Спасибо за поддержку. Это было очень важно для нас, - заявил Мурзагалиев.

Таким образом, сборная Казахстана заняла последнее место в группе Е и не смогла пробиться на Кубок Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2223534-seychas-nam-tyazhelo-v-sbornoy-kazahstana-vyskazalis-o-nepopadanii-na-kubok-azii-2025/