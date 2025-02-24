Сборная Казахстана по баскетболу не смогла пробиться на Кубок Азии-2025

Национальная сборная Казахстана по баскетболу провела заключительный матч квалификационного этапа на Кубок Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанские баскетболисты принимали на своем паркете сборную Ирана. Матч проходил в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и завершился со счетом 45:88.
Подопечные Тиграна Гекчана проиграли по ходу всех четырех четвертей встречи.
Самым результативным игроком матча стал Олег Балашов, который набрал 12 очков за игру.
Таким образом, сборная Казахстана заняла последнее место в квартете Е и не смогла пробиться на Кубок Азии.
Сборная Ирана выиграла группу и с первого места вышла в основной раунд континентального первенства. Вторым участником Кубка Азии с этого квартета стала команда Катара. Сборная Индии, занявшая третье место в группе Е, поборется за путевку в стыковых матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2223431-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-ne-smogla-probitsya-na-kubok-azii-2025/