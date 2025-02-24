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Сборная Казахстана по баскетболу не смогла пробиться на Кубок Азии-2025

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Сборная Казахстана по баскетболу
Сборная Казахстана по баскетболу. Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Казахстана

Национальная сборная Казахстана по баскетболу провела заключительный матч квалификационного этапа на Кубок Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские баскетболисты принимали на своем паркете сборную Ирана. Матч проходил в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и завершился со счетом 45:88.

Подопечные Тиграна Гекчана проиграли по ходу всех четырех четвертей встречи.

Самым результативным игроком матча стал Олег Балашов, который набрал 12 очков за игру.

Таким образом, сборная Казахстана заняла последнее место в квартете Е и не смогла пробиться на Кубок Азии.

Сборная Ирана выиграла группу и с первого места вышла в основной раунд континентального первенства. Вторым участником Кубка Азии с этого квартета стала команда Катара. Сборная Индии, занявшая третье место в группе Е, поборется за путевку в стыковых матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2223431-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-ne-smogla-probitsya-na-kubok-azii-2025/