Сборная Казахстана по баскетболу не смогла пробиться на Кубок Азии-2025

Национальная сборная Казахстана по баскетболу провела заключительный матч квалификационного этапа на Кубок Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские баскетболисты принимали на своем паркете сборную Ирана. Матч проходил в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и завершился со счетом 45:88.

Подопечные Тиграна Гекчана проиграли по ходу всех четырех четвертей встречи.

Самым результативным игроком матча стал Олег Балашов, который набрал 12 очков за игру.

Таким образом, сборная Казахстана заняла последнее место в квартете Е и не смогла пробиться на Кубок Азии.

Сборная Ирана выиграла группу и с первого места вышла в основной раунд континентального первенства. Вторым участником Кубка Азии с этого квартета стала команда Катара. Сборная Индии, занявшая третье место в группе Е, поборется за путевку в стыковых матчах.

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