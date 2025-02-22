Двое казахстанских фристайлистов вошли в топ-7 на этапе Кубка мира

В китайском Бэйдайхэ прошли соревнования по индивидуальному параллельному могулу в рамках очередного этапа Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшими в сборной Казахстана стали Анастасия Городко и Павел Колмаков, которые дошли до четвертьфинала. В итоговом протоколе они заняли седьмые позиции.

Победу у женщин одержала американка Джелин Кауф. Ее соотечественница Тесс Джонсон выиграла бронзу, а француженка Перрин Лаффон — серебро.

У мужчин чемпионом стал финн Севери Виереля. Серебро выиграл японец Икума Хорисима, бронзу — канадец Жюльен Виель.

Напомним, днем ранее в классическом индивидуальном могуле Городко заняла шестое место, а Колмаков замкнул топ-10.

В воскресенье в Бэйдайхэ пройдут соревнования по лыжной акробатике, где Казахстан представят несколько победителей и призеров Азиады-2025.

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