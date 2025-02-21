Казахстанская фристайлистка заняла шестое место на этапе Кубка мира

В китайском Бэйдайхэ стартовал этап Кубка мира по фристайлу. Двое казахстанцев вошли в топ-10 в классическом индивидуальном могуле, передает корреспондент NUR.KZ.

У женщин лучшей из отечественных спортсменок стала Анастасия Городко. Победительница Универсиады и юниорских чемпионатов мира пробилась в решающую попытку, но не смогла попасть на пьедестал и заняла итоговое шестое место. Еще одна казахстанка Юлия Галышева расположилась на восьмой позиции.

Победу одержала американка Джелин Кауф, бронзу выиграла ее соотечественница Оливия Гьяччо. Серебро досталось француженке Перрин Лаффон.

У мужчин казахстанец Павел Колмаков замкнул топ-10. Федор Бугаков занял 40-е место, Антон Бондарев — 42-е.

Чемпионом стал японец Икума Хорисима. Серебро выиграл канадец Микаэль Кингсбери, бронзу — швед Филип Гравенфорс.

В субботу, 22 февраля, на этапе в Бэйдайхэ пройдут соревнования в индивидуальном параллельном могуле.

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