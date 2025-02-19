Победитель Азиады из Казахстана занял 74-е место на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону 2025 года, который принимает швейцарский Ленцерхайде, прошла мужская индивидуальная гонка, передает корреспондент NUR.KZ.

Сильнейшим на дистанции 20 километров стал француз Эрик Перро, который допустил один промах на четырех огневых рубежах. Он впервые выиграл личное золото на чемпионате мира.

Серебряным призером стал итальянец Томмазо Джакомель, который также один раз ошибся на стрельбище. Бронзу выиграл еще один француз Кентен Фийон-Майе, допустивший три промаха.

Лучшим из казахстанцев стал Владислав Киреев, который 11 февраля победил на Азиатских играх в спринте. В индивидуальной гонке на чемпионате мира он допустил пять промахов и занял 74-е место.

Строчкой ниже расположился Вадим Куралес, который выиграл серебро в спринте на Азиаде. У него в пассиве три промаха в индивидуальной гонке.

Другие казахстанцы Александр Мухин и Асет Дюсенов ошиблись на стрельбище девять и восемь раз и заняли 86-ю и 89-ю позиции соответственно.

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