Сборная Казахстана по шорт-треку выиграла медаль Мирового тура после победы на Азиаде

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку одержала победу в эстафете на заключительном этапе Мирового тура в итальянском Милане, передает корреспондент NUR.KZ.
Розыгрыш наград в этой дисциплине состоялся в воскресенье. В финале А казахстанцы показали третий результат, уступив только Италии и Канаде. В решающем забеге страну представляли Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Денис Никиша и Мерсаид Жаксыбаев.
Напомним, неделю назад сборная Казахстана стала чемпионом в мужской эстафете на Азиатских играх в Харбине. Бронза в Милане оказалась для команды первой медалью в нынешнем сезоне Мирового тура.
В женской эстафете на этапе в Италии сборная Казахстана выступила в утешительном финале В и заняла итоговое седьмое место. В индивидуальных дисциплинах лучший результат показал Никиша, который попал в финал В на дистанции 500 метров и замкнул восьмерку сильнейших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2221176-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-vyigrala-medal-mirovogo-tura-posle-pobedy-na-aziade/