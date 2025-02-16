Йоханнес Бе установил еще один рекорд на чемпионате мира по биатлону

Норвежец Йоханнес Бе в воскресенье установил абсолютный рекорд по числу побед в личных гонках на чемпионатах мира по биатлону, передает корреспондент NUR.KZ.

Программу мирового первенства в швейцарском Ленцерхайде продолжили гонки преследования.

У мужчин дистанцию в 12,5 км первым преодолел Бе, который стартовал раньше всех благодаря победе в спринте. Несмотря на два промаха, норвежец защитил титул чемпиона мира в пасьюте.

Бе обновил сразу два рекорда. Он стал абсолютно лучшим по числу личных побед на чемпионатах мира (12), обойдя своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада (по 11). Также Бе обновил собственное историческое достижение по общему числу золотых медалей мировых первенств (22).

Серебряным и бронзовыми призерами в гонке преследования стали американец Кэмпбелл Райт и француз Эрик Перро соответственно, которые допустили по одному промаху.

У женщин в пасьюте на 10 км победу при чистой стрельбе одержала немка Франциска Пройс. Серебро с одним промахом выиграла шведка Эльвира Эберг, а бронза досталась француженке Жюстин Бреза-Буше, которая трижды ошиблась на огневых рубежах.

Представители Казахстана по итогам спринтов не квалифицировались в гонки преследования ни у мужчин, ни у женщин.

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