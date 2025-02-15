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Йоханнес Бе установил рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира по биатлону

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе
Йоханнес Бе. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал историческую победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях прошла первая личная гонка у мужчин — спринт на 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Бе отстрелялся без промахов и показал лучший результат. Это позволило ему в 21-й раз подняться на высшую ступень пьедестала мирового первенства (с учетом эстафет).

Норвежец стал единоличным рекордсменом по числу золотых медалей чемпионатов мира. Он обогнал своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 20 наград высшей пробы.

Напомним, в январе Бе анонсировал завершение карьеры по окончании нынешнего сезона. Таким образом, чемпионат мира в Ленцерхайде — последний для него.

Серебряным призером в спринте стал американец Кэмпбелл Райт (+27,7 секунды), который отстрелялся без ошибок. Тройку сильнейших замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+37,0), допустивший один промах.

Лучшим из казахстанцев стал Владислав Киреев, который выиграл спринт на минувшей Азиаде. На чемпионате мира он допустил два промаха и занял 64-е место (+3:02,1).

Другие казахстанцы Никита Акимов, Вадим Куралес и Иван Дарин расположились на 68-й, 71-й и 92-й позициях соответственно. Представители республики не квалифицировались в гонку преследования, куда попадают спортсмены из топ-60.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2221077-yohannes-be-ustanovil-rekord-po-chislu-zolotyh-medaley-chempionatov-mira-po-biatlonu/