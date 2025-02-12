Сборная Казахстана не смогла финишировать в первой гонке чемпионата мира по биатлону

В швейцарском Ленцерхайде стартовал 58-й чемпионат мира по биатлону. Сборная Казахстана в первой гонке сошла с дистанции, передает корреспондент NUR.KZ.

Программу соревнований открыла смешанная эстафета из четырех этапов по шесть километров.

Казахстан представляли Галина Вишневская-Шепоренко, Айша Ракишева, Никита Акимов и Иван Дарин. Лидеры национальной команды пока не прибыли на чемпионат мира, так как участвуют в Азиатских играх.

Сборная Казахстана не смогла финишировать. Уже на втором этапе команда отстала от лидера на круг, вследствие чего была снята с дистанции. Вишневская-Шепоренко и Ракишева суммарно отработали на двух огневых рубежах и на двоих использовали девять дополнительных патронов при одном штрафном круге. В итоговом протоколе казахстанцы заняли 23-е место, опередив только Великобританию.

Победу в смешанной эстафете, несмотря на штрафной круг на последнем этапе, одержала сборная Франции в составе Жюлии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена. Серебро выиграли чехи Джессика Ислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг и Михаил Крчмарж. Бронзу взяли немцы Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат и Юстус Стрелов.

Чемпионат мира по биатлону в Ленцерхайде продлится до 23 февраля включительно.

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