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Казахстанский фристайлист выиграл вторую медаль Кубка мира за два дня

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Казахстанский фристайлист Павел Колмаков
Павел Колмаков. Фото: Dustin Satloff/U.S. Ski and Snowboard/Getty Images

Казахстанский спортсмен Павел Колмаков вновь поднялся на пьедестал на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли, передает корреспондент NUR.KZ.

Лидер мужской национальной команды занял третье место в индивидуальном параллельном могуле.

Колмаков дошел до полуфинала, где уступил олимпийскому чемпиону из Канады Микаэлю Кингсбери, который в итоге выиграл серебро. В заезде за бронзу казахстанец победил Чон Дэ Юна из Южной Кореи. Чемпионом стал японец Икума Хорисима.

Это вторая медаль Колмакова на этапе в США. Ранее он выиграл серебро в классическом индивидуальном могуле.

В женской параллельной дисциплине лучшей из казахстанок стала Юлия Галышева, которая дошла до четвертьфинала и заняла итоговое седьмое место. Победу одержала американка Джелин Кауф, серебро выиграла француженка Перрин Лаффон, бронзу — еще одна представительница США Оливия Гьяччо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219150-kazahstanskiy-fristaylist-vyigral-vtoruyu-medal-kubka-mira-za-dva-dnya/