Казахстанский спортсмен завоевал серебро Кубка мира по фристайл-могулу

Представитель национальной сборной Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в США, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Колмаков выступал в индивидуальной дисциплине на ЭКМ в американском городе Дир-Вэлли. Казахстанский спортсмен набрал 84,95 балла, что позволило ему завоевать серебряную медаль соревнований.

Победителем в этой дисциплине стал представитель Японии Икума Хорисима. Его результат - 86,24 балла. Замкнул тройку лучших французский фристайлист Бенжамен Каве, который набрал 83,82 балла.

Отметим, для 29-летнего могулиста из Восточно-Казахстанской области это первая медаль в сезоне 2024/2025.

В женской национальной сборной лучший результат в этой дисциплине показала Анастасия Городко, которая заняла 12-е место.

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