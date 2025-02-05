Сборная Казахстана по футзалу взяла реванш у Дании в квалификации Евро-2026

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу в основном раунде отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертом туре группы 6 национальная команда приняла в Астане датчан. Команды уже встречались 1 февраля, и тогда скандинавы одержали сенсационную победу. Матч в столице Казахстана завершился со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Дубль в составе победителей оформил Дуглас Жуниор (2, 8 минуты), по мячу забили Акжол Дарибай (6), Азат Валиуллин (28), Дамир Каирбай (32) и Даурен Турсагулов (35, с пенальти). У датчан автоголом отметился Эмиль Расмуссен (1), который затем получил красную карточку (34).

Забитым мячом у гостей отличился Эрмин Касумович (6). Два автогола в пользу скандинавов оформил Турсагулов (3, 11).

Победа позволила сборной Казахстана набрать семь очков и догнать в таблице Армению. Однако у второго лидера есть в запасе матч четвертого тура против Албании, которая с тремя баллами идет третьей. Датчане с тремя очками замыкают таблицу.

Напрямую на чемпионат Европы выйдут победители всех групп. Восемь лучших команд из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.

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