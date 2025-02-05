Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футзалу взяла реванш у Дании в квалификации Евро-2026

Опубликовано:

Матч сборных Дании и Казахстана по футзалу
Матч сборных Дании и Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу в основном раунде отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертом туре группы 6 национальная команда приняла в Астане датчан. Команды уже встречались 1 февраля, и тогда скандинавы одержали сенсационную победу. Матч в столице Казахстана завершился со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Дубль в составе победителей оформил Дуглас Жуниор (2, 8 минуты), по мячу забили Акжол Дарибай (6), Азат Валиуллин (28), Дамир Каирбай (32) и Даурен Турсагулов (35, с пенальти). У датчан автоголом отметился Эмиль Расмуссен (1), который затем получил красную карточку (34).

Забитым мячом у гостей отличился Эрмин Касумович (6). Два автогола в пользу скандинавов оформил Турсагулов (3, 11).

Победа позволила сборной Казахстана набрать семь очков и догнать в таблице Армению. Однако у второго лидера есть в запасе матч четвертого тура против Албании, которая с тремя баллами идет третьей. Датчане с тремя очками замыкают таблицу.

Напрямую на чемпионат Европы выйдут победители всех групп. Восемь лучших команд из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218277-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-vzyala-revansh-u-danii-v-kvalifikacii-evro-2026/