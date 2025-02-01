Сенсационным поражением завершился матч сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2026

Национальная сборная Казахстана по футзалу проиграла в выездном матче с Данией в рамках квалификации на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в датском городе Сеннерборге и завершилась поражением казахстанской команды со счетом 2:3.

Счет на седьмой минуте второго тайма открыл игрок сборной Дании Адам Фогт. Затем вратарь сборной Казахстана Нарун Сериков прямым ударом смог сравнять счет.

На 15-й минуте второго отрезка встречи датчане снова вышли вперед усилиями Мохаммеда Юссефа. Под занавес матча он же отправил третий мяч уже в пустые ворота отечественного коллектива. За несколько секунд до окончания встречи Даурен Турсагулов смог сократить отставание и установить окончательный счет.

Таким образом, подопечные Рикардо Кака потеряли лидерство в группе 6 и опустились на вторую строчку, имея в своем активе четыре очка. Первое место в квартете на данный момент с семью баллами занимает Армения, которая в третьем туре обыграла Албанию (третья позиция, три очка). Дания же с тремя баллами замыкает квартет.

Отметим, в финальную часть чемпионата Европы напрямую проходят команды, занявшие первые места в своих группах.

Следующий матч казахстанские футзалисты проведут на домашнем паркете 5 февраля. На площадке столичного Дворца единоборств "Жекпе жек" национальная команда примет Данию. Старт встречи намечен на 19:30 по казахстанскому времени.

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