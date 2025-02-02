"Самое обидное поражение": Рикардо Кака подвел итоги выездного матча сборной Казахстана в отборе на Евро-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал выездное поражение в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Национальная сборная Казахстана по футзалу сенсационно потерпела поражение в выездном матче против Дании в рамках квалификации на чемпионат Европы 2026 года.

Главный тренер отечественной команды рассказал, что не получилось у его подопечных в этой игре.

"Результат неожиданный и могу сказать, что это самое обидное поражение за все шесть лет работы со сборной Казахстана. Наша команда, где бы не играла всегда будет играть на победу. Мы очень много создали моментов. Не побоюсь сказать, что из всех трех матчей (отбора на Евро-2026 - прим. ред.) мы лучше всего играли сегодня. Мы контролировали игру. Создали много моментов, но реализовать не смогли. Я понимаю, что вся ответственность всегда на тренере, но в такие моменты как сегодня футболисты тоже должны переосмыслить игру и понять, где их ответственность. Проделана была очень большая работа, но реализовать моменты футболисты должны были сами. Мы будем обсуждать и разбирать все моменты.

У нас уже определенное время идет омоложение состава. Два футболиста по 21-22 года играют очень много минут в сборной. Никогда такого не было. Не менее важным было покрытие, на котором мы играли. Это тяжелое покрытие для обеих команд. Все равно мы были намного доминирующей командой, но не смогли реализовать свои моменты. Психологически нам сейчас сложно, но все находится в наших руках. Сейчас мы зависим только от себя, от своего результата. Цель - выйти на чемпионат Европы, мы будем ее исполнять", - заявил Кака после матча.

Следующий матч казахстанские футзалисты проведут на домашнем паркете 5 февраля. На площадке столичного Дворца единоборств "Жекпе жек" национальная команда примет Данию. Старт встречи намечен на 19:30 по казахстанскому времени.

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