Сборная Казахстана по биатлону сошла с дистанции в женской эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная Казахстана по биатлону не смогла финишировать в эстафете на шестом этапе Кубка мира, который принимает итальянский Антхольц, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка состояла из четырех этапов по шесть километров. На старт вышли 20 команд.

За сборную Казахстана выступали Ольга Полторанина, Полина Егорова, Елизавета Бельченко и Арина Крюкова. На последнем этапе команда отстала от лидеров на круг, вследствие чего была снята с дистанции.

В итоговом протоколе казахстанки, использовавшие девять дополнительных патронов, заняли 17-е место, опередив только Латвию, США и Болгарию.

Победу в женской эстафете одержали шведки Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг. Серебро выиграли норвежки Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркейде и Ингрид Тандревольд. Бронзу взяли француженки Жанна Ришар, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлия Симон.

Днем ранее в мужской эстафете сборная Казахстана также сошла с дистанции и заняла 17-е место.

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