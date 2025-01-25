Сборная Казахстана по биатлону не смогла финишировать в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная Казахстана по биатлону не смогла завершить эстафету на шестом этапе Кубка мира сезона 2024/25 в итальянском Антхольце, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка состояла из четырех этапов по 7,5 километра. Казахстан представляли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Вадим Куралес и Кирилл Бауэр.

По ходу дистанции отечественная команда отстала от лидеров на круг, из-за чего была снята. Произошло это на последнем этапе.

В итоговом протоколе казахстанцы, использовавшие 12 дополнительных патронов на огневых рубежах, заняли 17-е место. Команда опередила только Канаду, Болгарию и Литву.

Победу в мужской эстафете четвертый раз подряд одержала сборная Франции. В состав команды вошли Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.

Серебро выиграли норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен. Бронзовыми призерами стали шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

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