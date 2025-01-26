Казахстанская фристайлистка впервые в сезоне выиграла медаль Кубка мира

Фристайлистка Юлия Галышева принесла сборной Казахстана первую медаль Кубка мира сезона 2024/25, попав на пьедестал турнира в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка успешно выступила в индивидуальном параллельном могуле на соревнованиях в американском Уотервилле.

Галышева без поражений дошла до полуфинала, но уступила на этой стадии и попала в малый финал. В противостоянии за бронзу 32-летняя казахстанка победила канадку Майю Швингаммер. Золото выиграла француженка Перрин Лаффон, серебро — американка Джелин Кауф.

Медаль Галышевой стала для сборной Казахстана по фристайлу первой в нынешнем сезоне Кубка мира. Сама спортсменка в 22-й раз в карьере и впервые за пять лет попала на пьедестал.

Напомним, Галышева — бронзовый призер Олимпиады-2018 в классическом могуле. В этой дисциплине на этапе в Уотервилле она днем ранее заняла шестое место.

У мужчин в индивидуальном параллельном могуле на соревнованиях в США победил олимпийский чемпион из Канады Микаэль Кингсбери. Лучшим из казахстанцев стал Павел Колмаков, который дошел до 1/16 финала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.