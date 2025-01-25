Медалистка Олимпиады из Казахстана вошла в топ-6 на этапе Кубка мира

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева заняла шестое место в индивидуальном могуле на этапе Кубка мира в Уотервилле (штат Мэн, США), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, выигравшая бронзу на Олимпиаде-2018, дошла до решающей попытки вместе с еще пятью соперницами. В финале Галышева набрала 71,06 балла, что позволила ей занять итоговое шестое место.

Победу одержала француженка Перрин Лаффон (77,43), серебро и бронзу выиграли американки Джелин Кауф (77,39) и Оливия Гьяччо (75,52) соответственно.

Также в топ-10 вошла еще одна казахстанка Анастасия Городко. Двукратная победительница недавней Универсиады и трехкратная чемпионка мира среди юниоров заняла девятое место. Казахстанка Аяюлым Амренова показала 26-й результат.

У мужчин победу одержал олимпийский чемпион из Канады Микаэль Кингсбери. Серебро выиграл американец Ник Пейдж, бронзу — француз Бенжамен Каве.

Лучшим из казахстанцев стал Павел Колмаков, который занял 21-е место. Антон Бондарев и Федор Бугаков расположились на 39-й и 43-й строчках соответственно.

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