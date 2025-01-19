Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выиграла бронзовую медаль Универсиады-2025

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина попала на пьедестал зимней Универсиады-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы 17-летняя спортсменка шла на второй позиции. В произвольной она допустила несколько помарок, но обошлась без грубых ошибок.

В итоге за второй прокат на соревнованиях Самоделкина набрала 124,53 балла. С общей суммой 190,96 балла, которая стала для нее лучшей в сезоне, казахстанка потеряла одну позицию и заняла третье место, выиграв бронзовую медаль.

Чемпионский титул достался японке Рион Сумиеси (204,29). Серебро выиграла ее соотечественница Монэ Тиба (203,85).

Самоделкина принесла сборной Казахстана четвертую бронзу на Универсиаде-2025. Также в активе национальной команды столько же серебряных медалей и три золота.

Напомним, ранее в мужском одиночном катании на Универсиаде-2025 казахстанец Михаил Шайдоров остановился в шаге от пьедестала.

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