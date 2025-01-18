Многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию стал четвертым на Универсиаде-2025

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не смог попасть на пьедестал зимней Универсиады-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы спортсмен шел на четвертой позиции. Окончательное распределение мест произошло по итогам произвольной программы, которая состоялась в субботу.

Во втором прокате на соревнованиях Шайдоров выполнил пять элементов повышенной сложности (ультра-си). С одного из них, сольного тройного акселя, фигурист упал.

В итоге за произвольную программу пятикратный чемпион Казахстана набрал 168,36 балла. С общей суммой 260,15 балла он остановился в шаге от медали, сохранив четвертое место.

Золото выиграл японец Юма Кагияма (289,04). Серебряным призером стал итальянец Даниэль Грассль (280,56), бронзовым — Чха Чжун Хван из Южной Кореи (264,94).

Другие казахстанцы расположились во второй десятке. Диас Жиренбаев занял 14-ю позицию (186,09), а Никита Кривошеев показал 17-й результат (176,36), установив личный рекорд по баллам в нынешнем сезоне.

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