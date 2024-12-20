Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову

Сегодня, 20 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики.

Собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране. Глава государства был проинформирован о работе федерации и планах на предстоящий период.

Алия Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.

Президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.

Напомним, этим летом президенту Казахстанской федерации гимнастики Алие Юсуповой присвоили звание почетного тренера Международной федерации гимнастики (FIG).

Отметим, что Алия Юсупова успешно представляла страну на крупных соревнованиях. Именитая казахстанская гимнастка была четвертой на Олимпийских играх в Афинах (2004) и пятой на Олимпиаде в Пекине (2008). Кроме того, она является победительницей Азиатских игр и чемпионата Азии.

На данный момент Юсупова занимает пост главного тренера сборной Казахстана по художественной гимнастике. Ее ученица Эльжана Таниева в этом году выиграла чемпионат Азии и квалифицировалась на Олимпийские игры - 2024.