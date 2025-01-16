Елдос Сметов вошел в шорт-лист премии "Лучший дзюидоист года"

Казахстанец Елдос Сметов остался в числе трех претендентов на премию Международной федерации дзюдо (IJF), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Ранее олимпийский чемпион и еще шесть победителей Игр-2024 вошли в список номинантов на премию "IJF Judo Awards" в категории "Лучший дзюдоист года".

По итогам зрительского голосования был сформирован шорт-лист из трех спортсменов. Помимо Сметова, в него вошли азербайджанец Хидаят Гейдаров, родившийся в Караганде, и грузин Лаша Бекаури.

Выбирать победителя будет экспертная комиссия IJF. Награждение состоится во время турнира серии Grand Slam, который пройдет в Париже с 1 по 2 февраля.

Напомним, в расширенный список премии также попал казахстанец Галымжан Кырыкбай. Он претендовал на победу в категории "Лучший иппон года", но не вошел в шорт-лист.

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