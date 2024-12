Олимпийский чемпион Елдос Сметов номинирован на звание "Лучшего дзюдоиста года"

Международная федерация дзюдо опубликовала список номинантов на премию «IJF Judo Awards 2024», подводящую итоги спортивного сезона 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов стал кандидатом в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» (Male Judoka of the Year), а Галымжан Кырыкбай выдвинут в номинации «Лучший иппон» (Best Ippon).

В номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» представлены семь чемпионов Олимпийских игр в Париже, а в категории «Лучший иппон» были отобраны лучшие техники 20 дзюдоистов. Среди них — поединок казахстанца Галымжана Кырыкбая на турнире Grand Slam в Тбилиси, который вошел в число лучших техник года.

Голосование будет проходить с 10 декабря по 10 января. Победители будут объявлены на церемонии «IJF Judo Awards 2024», которая пройдет в прямом эфире на турнире Paris Grand Slam 2025.

Напомним, на Олимпийский играх в Париже Елдос Сметов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. Дзюдоист наряду с легкоатлеткой Ольгой Рыпаковой завоевал весь комплект олимпийских наград.

