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Олимпийский чемпион Елдос Сметов номинирован на звание "Лучшего дзюдоиста года"

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Елдос Сметов
Дзюдошы Елдос Сметов. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Международная федерация дзюдо опубликовала список номинантов на премию «IJF Judo Awards 2024», подводящую итоги спортивного сезона 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов стал кандидатом в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» (Male Judoka of the Year), а Галымжан Кырыкбай выдвинут в номинации «Лучший иппон» (Best Ippon).

В номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» представлены семь чемпионов Олимпийских игр в Париже, а в категории «Лучший иппон» были отобраны лучшие техники 20 дзюдоистов. Среди них — поединок казахстанца Галымжана Кырыкбая на турнире Grand Slam в Тбилиси, который вошел в число лучших техник года.

Голосование будет проходить с 10 декабря по 10 января. Победители будут объявлены на церемонии «IJF Judo Awards 2024», которая пройдет в прямом эфире на турнире Paris Grand Slam 2025.

Напомним, на Олимпийский играх в Париже Елдос Сметов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. Дзюдоист наряду с легкоатлеткой Ольгой Рыпаковой завоевал весь комплект олимпийских наград.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2199495-olimpiyskiy-chempion-eldos-smetov-nominirovan-na-zvanie-luchshego-dzyudoista-goda/

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