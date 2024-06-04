Алия Юсупова получила звание почетного тренера Международной федерации гимнастики

Президенту федерации художественной гимнастики РК и главному тренеру национальной команды Алие Юсуповой было присвоено звание почетного тренера Международной федерации (FIG), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Решение о присвоение престижного звания было озвучено на недавнем заседании Исполнительного комитета FIG в Шанхае (Китай).

Отметим, что Алия Юсупова успешно представляла страну на крупных соревнованиях. Именитая казахстанская гимнастка была четвертой на Олимпийских Играх в Афинах (2004) и пятой на Олимпиаде в Пекине (2008).

Кроме того, она является победительницей Азиатских игр и чемпионата Азии. Ученица Алии Юсуповой Эльжана Таниева в этом году выиграла чемпионат Азии и квалифицировалась на Олимпийские игры-2024.

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