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Казахстанские биатлонисты впервые в сезоне Кубка мира попали в топ-15

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Казахстанский биатлонист Александр Мухин
Александр Мухин. Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по биатлону заняла 15-е место в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент NUR.KZ.

Командная гонка в воскресенье закрыла программу соревнований. Мужская эстафета состояла из четырех этапов по 7,5 километра.

Сборная Казахстана в составе Александра Мухина, Владислава Киреева, Вадима Куралеса и Асета Дюсенова финишировала 15-й. Спортсмены на восьми огневых рубежах не зашли ни на один штрафной круг и суммарно использовали 12 дополнительных патронов.

Казахстанцы на 5 минут 7,1 секунды отстали от французов, которые стали чемпионами. В составе победителей выступали Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.

Серебряными призерами стали норвежцы (Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Вебьерн Серум). Бронзу выиграли шведы (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон).

Напомним, ранее женская сборная Казахстана в эстафете не смогла финишировать, так как по ходу гонки отстала от лидеров на круг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200761-kazahstanskie-biatlonisty-vpervye-v-sezone-kubka-mira-popali-v-top-15/

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