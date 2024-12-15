Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по биатлону не смогла финишировать в эстафете на втором этапе Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанская биатлонистка Полина Егорова
Полина Егорова. Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

Казахстанские биатлонистки не смогли добраться до финиша в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент NUR.KZ.

Командные гонки в воскресенье закрывают программу соревнований. В женской эстафете 4 по 6 километров Казахстан представляли Ольга Полторанина, Полина Егорова, Арина Крюкова и Галина Вишневская-Шепоренко.

В гонке успели стартовать все четыре спортсменки. Однако на последнем этапе казахстанки отстали от лидера на круг, из-за чего Вишневскую-Шепоренко сняли с дистанции перед стрельбой стоя.

В итоговом протоколе национальная команда заняла 18-е место, опередив только Латвию. За семь огневых рубежей казахстанки ни разу не зашли на штрафной круг и воспользовались девятью дополнительными патронами.

Победу в женской эстафете одержали немки (Ванесса Фойт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиян и Франциска Пройс). Серебро выиграли француженки (Жюлия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Лу Жанмонно). Бронзовыми призерами стали шведки (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хайденберг, Элла Хальварссон и Эльвира Эберг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200740-sbornaya-kazahstana-po-biatlonu-ne-smogla-finishirovat-v-estafete-na-vtorom-etape-kubka-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie