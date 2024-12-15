Сборная Казахстана по биатлону не смогла финишировать в эстафете на втором этапе Кубка мира

Казахстанские биатлонистки не смогли добраться до финиша в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент NUR.KZ.

Командные гонки в воскресенье закрывают программу соревнований. В женской эстафете 4 по 6 километров Казахстан представляли Ольга Полторанина, Полина Егорова, Арина Крюкова и Галина Вишневская-Шепоренко.

В гонке успели стартовать все четыре спортсменки. Однако на последнем этапе казахстанки отстали от лидера на круг, из-за чего Вишневскую-Шепоренко сняли с дистанции перед стрельбой стоя.

В итоговом протоколе национальная команда заняла 18-е место, опередив только Латвию. За семь огневых рубежей казахстанки ни разу не зашли на штрафной круг и воспользовались девятью дополнительными патронами.

Победу в женской эстафете одержали немки (Ванесса Фойт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиян и Франциска Пройс). Серебро выиграли француженки (Жюлия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Лу Жанмонно). Бронзовыми призерами стали шведки (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хайденберг, Элла Хальварссон и Эльвира Эберг).

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