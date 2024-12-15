Самоделкина и Жиренбаев выиграли чемпионат Казахстана по фигурному катанию

В Караганде завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию 2024 года. В одиночных соревнованиях среди взрослых победили Софья Самоделкина и Диас Жиренбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Медали разыгрывались в трех из четырех дисциплин — среди мужчин, женщин, а также в танцах на льду.

У одиночниц Самоделкина выиграла с большим запасом. Она показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах и в сумме набрала 175,70 балла (57,60 + 118,10).

17-летняя фигуристка, которая проводит дебютный сезон в сборной Казахстана, впервые стала чемпионкой страны. Ранее Самоделкина выиграла летнее национальное первенство.

Серебряную медаль на соревнованиях в Караганде взяла Зере Сарбалина, набравшая 132,61 балла (42,48 + 90,13). Бронзу выиграла София Фарафонова, в активе которой 127,95 балла (50,51 + 77,44).

В мужском одиночном катании чемпионом Казахстана впервые стал Диас Жиренбаев. Он установил личные рекорды по оценке за произвольную программу и по общей сумме. 21-летний фигурист набрал 200,63 балла (66,98 + 133,65).

Стоит отметить, что на пяти предыдущих чемпионатах Казахстана Жиренбаев выиграл три серебра и две бронзы. Победителем всех тех турниров становился Михаил Шайдоров. Однако соревнования в Караганде лидер национальной команды, недавно выступивший в Финале Гран-при ISU, пропустил.

Серебряным призером чемпионата Казахстана 2024 года стал Никита Кривошеев, набравший 197,61 балла (66,09 + 131,52). Бронзовую медаль выиграл Артур Смагулов, в активе которого 181,72 балла (66,39 + 115,33).

В танцах на льду среди взрослых выступал только дуэт Гаухар Наурызовой и Бойсангура Датиева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.