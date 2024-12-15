Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самоделкина и Жиренбаев выиграли чемпионат Казахстана по фигурному катанию

Опубликовано:

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

В Караганде завершился чемпионат Казахстана по фигурному катанию 2024 года. В одиночных соревнованиях среди взрослых победили Софья Самоделкина и Диас Жиренбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Медали разыгрывались в трех из четырех дисциплин — среди мужчин, женщин, а также в танцах на льду.

У одиночниц Самоделкина выиграла с большим запасом. Она показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах и в сумме набрала 175,70 балла (57,60 + 118,10).

17-летняя фигуристка, которая проводит дебютный сезон в сборной Казахстана, впервые стала чемпионкой страны. Ранее Самоделкина выиграла летнее национальное первенство.

Серебряную медаль на соревнованиях в Караганде взяла Зере Сарбалина, набравшая 132,61 балла (42,48 + 90,13). Бронзу выиграла София Фарафонова, в активе которой 127,95 балла (50,51 + 77,44).

В мужском одиночном катании чемпионом Казахстана впервые стал Диас Жиренбаев. Он установил личные рекорды по оценке за произвольную программу и по общей сумме. 21-летний фигурист набрал 200,63 балла (66,98 + 133,65).

Стоит отметить, что на пяти предыдущих чемпионатах Казахстана Жиренбаев выиграл три серебра и две бронзы. Победителем всех тех турниров становился Михаил Шайдоров. Однако соревнования в Караганде лидер национальной команды, недавно выступивший в Финале Гран-при ISU, пропустил.

Серебряным призером чемпионата Казахстана 2024 года стал Никита Кривошеев, набравший 197,61 балла (66,09 + 131,52). Бронзовую медаль выиграл Артур Смагулов, в активе которого 181,72 балла (66,39 + 115,33).

В танцах на льду среди взрослых выступал только дуэт Гаухар Наурызовой и Бойсангура Датиева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200752-samodelkina-i-zhirenbaev-vyigrali-chempionat-kazahstana-po-figurnomu-kataniyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie