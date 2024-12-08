Казахстанский фигурист Шайдоров занял пятое место в историческом Финале Гран-при

Пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров не попал на пьедестал Финала Гра-при ISU 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы 20-летний спортсмен замыкал тройку лидеров, но по итогам произвольной опустился в турнирной таблице.

Во втором прокате Шайдоров упал на первом же элементе — четверном лутце. На этом и еще двух прыжках (четверной флип и тройной аксель) судьи зафиксировали у фигуриста недокруты.

В итоге он получил за выступление 162,49 балла, что стало худшим результатом в произвольной программе. С общей суммой 253,75 балла действующий чемпион страны занял пятое место, опередив только француза Кевина Эймоза.

Напомним, Шайдоров стал первым казахстанцем в любой дисциплине фигурного катания, который выступил в Финале Гран-при ISU.

Победу в мужском одиночном катании одержал американец Илья Малинин (292,12). 7 из 11 прыжковых элементов представителя США были четверными, однако на всех судьи зафиксировали недокруты. Кроме того, с квад-лутца фигурист упал. Серебро и бронзу выиграли японцы Юма Кагияма (281,78) и Сюн Сато (270,82) соответственно.

В женском одиночном катании чемпионкой Финала Гран-при стала американка Эмбер Гленн (212,07). Второе и третье места заняли японки Монэ Тиба (208,95) и Каори Сакамото (201,13) соответственно.

В танцах на льду золото второй сезон подряд выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (219,85). Серебряными призерами стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (206,11), бронзу забрали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (205,18)

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