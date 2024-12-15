Сборная Казахстана по шорт-треку выиграла финальный забег на этапе Мирового тура

В южнокорейском Сеуле завершился четвертый этап Мирового тура по шорт-треку. Казахстанские спортсмены не смогли попасть на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований мужская национальная команда выступала в утешительном финале В в эстафете на 5000 метров.

В своем забеге сборная Казахстана в составе Адиля Галиахметова, Глеба Ивченко, Дениса Никиши и Мерсаида Жаксыбаева финишировала первой, что позволило ей занять пятое место в итоговой таблице.

Победителями мужской эстафеты стали китайцы. Серебро выиграли представители Южной Кореи, бронзу — Японии.

Напомним, днем ранее женская сборная Казахстана также выступила в утешительном финале эстафеты, где финишировала второй.

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