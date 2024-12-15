Сборная Казахстана по шорт-треку выиграла финальный забег на этапе Мирового тура

В южнокорейском Сеуле завершился четвертый этап Мирового тура по шорт-треку. Казахстанские спортсмены не смогли попасть на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительный день соревнований мужская национальная команда выступала в утешительном финале В в эстафете на 5000 метров.
В своем забеге сборная Казахстана в составе Адиля Галиахметова, Глеба Ивченко, Дениса Никиши и Мерсаида Жаксыбаева финишировала первой, что позволило ей занять пятое место в итоговой таблице.
Победителями мужской эстафеты стали китайцы. Серебро выиграли представители Южной Кореи, бронзу — Японии.
Напомним, днем ранее женская сборная Казахстана также выступила в утешительном финале эстафеты, где финишировала второй.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200712-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-vyigrala-finalnyy-zabeg-na-etape-mirovogo-tura/