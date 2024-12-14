Сборная Казахстана заняла второе место в финале В на этапе Мирового тура по шорт-треку

Женская сборная Казахстана по шорт-треку не смогла попасть на пьедестал эстафеты на этапе Мирового тура, который проходит в Сеуле, передает корреспондент NUR.KZ.
В своем полуфинале команда заняла четвертое место и не попала в медальный забег. Эстафету казахстанки завершали в утешительном финале В.
В заключительном забеге отечественной команде противостояла сборная Польши, которая и заняла первое место (шестое в общей таблице). Казахстанки финишировали вторыми и показали итоговый седьмой результат.
Национальную команду в женской эстафете на этапе в Сеуле представляли Алина Ажгалиева, Яна Хан, Ольга Тихонова и Мадина Жанбусинова.
Победу в этой дисциплине одержала сборная Канада. Второе и третье места заняли итальянки и кореянки соответственно.
Мужская сборная Казахстана в составе Адиля Галиахметова, Глеба Ивченко, Дениса Никиши и Мерсаида Жаксыбаева также дошла до полуфинала, но не смогла сохранить шанс на медали. Спортсмены выступят в утешительном финале В.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200575-sbornaya-kazahstana-zanyala-vtoroe-mesto-v-finale-v-na-etape-mirovogo-tura-po-short-treku/