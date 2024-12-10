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Лидер сборной Казахстана не поможет команде в отборочных матчах на Евро-2026

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Арнольд Кнауб
Арнольд Кнауб. Фото: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб не сыграет в матчах отбора на чемпионат Европы против Албании и Армении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Игрок отечественной команды получил травму и не поможет сборной в предстоящих встречах.

Вместо него главный тренер Рикардо Пауло Кака вызвал в команду спортсмена из клуба "Аят" Ерсултана Сагындыкова.

Напомним, несколько дней назад стал известен расширенный состав национальной сборной, в который вошли 17 игроков.

В этом месяце подопечные Рикардо Пауло Кака проведут две встречи.

13 декабря на выезде казахстанская команда сыграет против Албании. Затем 18 декабря на домашнем паркете "Балуан Шолак" в Алматы примет Армению.

Победители группы выйдут в основную стадию континентального первенства напрямую, а восемь команд, занявших вторые места, поборются за дополнительные квоты. Отборочные матчи на чемпионат Европы-2026 продлится до марта следующего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2198564-lider-sbornoy-kazahstana-ne-pomozhet-komande-v-otborochnyh-matchah-na-evro-2026/

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