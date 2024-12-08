Главный тренер сборной Казахстана назвал состав на матчи отбора Евро-2026

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по футзалу на матчи квалификации чемпионата Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Главный тренер футзальной сборной Рикардо Пауло Кака назвал фамилии 17 игроков, которые вошли в расширенный список на матчи отборочного цикла против Албании и Армении.

Вратари: Лео Игита, Нарун Сериков, Канат Жеткирбаев.

Полевые игроки: Жуниор Дуглас, Арнольд Кнауб, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дамир Кайырбай, Чингиз Есенаманов, Акжол Дарибай, Абдурасыл Абдулманапулы, Ержан Карменов, Азат Валиуллин, Нурмухаммед Исмаилов, Лео Мендонка, Нурканат Бакхтияров.

Учебно-тренировочный сбор стартовал сегодня, 8 декабря, в Астане.

В этом месяце национальная сборная Казахстана проведет два матча. 13 декабря на выезде подопечные Рикардо Кака сыграют против Албании. Затем 18 декабря проведут встречу на домашнем паркете в Алматы против Армении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.