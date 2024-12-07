Казахстанский фигурист Шайдоров стал третьим в короткой программе в Финале Гран-при

Пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выступил в короткой программе в Финале Гран-при ISU 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий старт престижной международной серии проходит во французском Гренобле. Мужчины-одиночники вступили в борьбу в ночь на 7 декабря по времени Астаны.

Шайдоров открывал короткую программу. Во время проката он выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, тройной аксель, а также четверной тулуп. Все элементы были оценены положительными надбавками, но с казахстанца сняли один балл за нарушение тайминга.

В итоге за свое выступление 20-летний Шайдоров получил 91,26 балла, что позволило ему занять промежуточное третье место. Пятикратный чемпион страны уступил только американцу Илье Малинину (105,43) и японцу Юме Кагияме (93,49).

Итоговая таблица сформируется после произвольной программы, которую спортсмены представят в ночь на 8 декабря.

Напомним, что Шайдоров стал первым в истории казахстанским фигуристом, принявшим участие в Финале Гран-при ISU.

Кроме того, в ночь на субботу был разыгран первый комплект медалей на соревнованиях среди взрослых спортсменов. В парном катании победу второй год подряд одержали немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (218,10). Серебро выиграли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (206,71), бронзу — грузины Анастасия Метелкина и Лука Берулава (205,78).

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