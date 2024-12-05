Впервые в истории Казахстана: главное о выступлении фигуриста Шайдорова в финале Гран-при

5 декабря стартует соревновательная программа финала Гран-при ISU по фигурному катанию. Первым в истории казахстанцем на этом турнире станет Михаил Шайдоров, передает NUR.KZ.

Финал Гран-при ISU — главный турнир первой части сезона в фигурном катании. В решающую стадию международной серии пробились по шесть сильнейших представителей каждой дисциплины. Соответствующий рейтинг формировался по результатам шести этапов Гран-при, ведущие фигуристы могли принять участие в двух из них.

Шайдоров стал единственным казахстанцем в нынешнем сезоне этих соревнований. На этапе во Франции он занял четвертое место, а в Китае выиграл серебро. В общем рейтинге 20-летний фигурист занял седьмую позицию и был первым запасным. В итоге он вошел в заявку после снятия француза Адама Сяо Хим Фа из-за травмы.

Таким образом, впервые в истории представитель Казахстана попал в Финал Гран-при. Такое достижение не покорялось даже именитому Денису Тену, который получал только статус запасного.

Соперниками Шайдорова в мужском одиночном катании на предстоящем турнире будут американец Илья Малинин, японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, француз Кевин Эймоз и итальянец Даниэль Грассль.

Короткая программа у мужчин в Финале Гран-при ISU начнется 6 декабря в 23:45 по казахстанскому времени. Прокаты произвольной стартуют в ночь с 7 на 8 декабря (01:00 по времени Астаны).

Примет соревнования французский Гренобль. Параллельно со взрослым Финалом Гран-при там пройдет аналогичный турнир среди юниоров. Прямые трансляции с англоязычными комментариями будут доступны на YouTube-канале ISU.

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