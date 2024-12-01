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Сборную Казахстана по биатлону сняли с дистанции на этапе Кубка мира

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Казахстанский биатлонист Александр Мухин
Александр Мухин. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по биатлону не смогла финишировать в эстафете на первом этапе Кубка мира сезона 2024/25 в финском Контиолахти, передает корреспондент NUR.KZ.

Командная гонка была рассчитана на четыре этапа. Однако Кирилл Бауэр не смог выступить на заключительном отрезке, так как до этого сборная Казахстана отстала на круг и была снята с дистанции. В итоговом протоколе национальная команда заняла 19-е место.

Помимо Бауэра, Казахстан в этой гонке представляли Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Александр Мухин. Суммарно команда зашла на один штрафной при 12 дополнительных патронах.

Победу в эстафете одержала сборная Франции в составе Фабьена Клода, Кентена Фийона-Майе, Эрика Перро и Эмильена Жаклена. Вторыми стали норвежцы (Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Эндре Стремсхейм, Йоханнес Бе), замкнули тройку сильнейших (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон).

Напомним, днем ранее сборная Казахстана досрочно завершила борьбу и в смешанной эстафете на этапе в Контиолахти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194787-sbornuyu-kazahstana-po-biatlonu-snyali-s-distancii-na-etape-kubka-mira/

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