Сборная Казахстана не смогла финишировать в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Представители сборной Казахстана досрочно завершили борьбу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Программа соревнований в финском Контиолахти открылась в субботу. В классической смешанной эстафете участвовали по две женщины и мужчины от каждой команды.

Сборную Казахстана представляли Галина Вишневская-Шепоренко, Арина Крюкова, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр. При этом мужчины не успели выйти на старт, так как к этому времени команда уже отстала от лидеров на круг, вследствие чего была снята с дистанции.

Вишневская-Шепоренко на двух огневых рубежах отстрелялась чисто, Крюкова использовала два дополнительных патрона. В итоговом протоколе сборная Казахстана заняла 23-е место, опередив только США.

Победу одержала команда Норвегии в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Йоханнес Дале и Вебьер Серум. Вторыми стали французы (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро и Эмильен Жаклен), третье место заняли шведы (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома).

Напомним, первой гонкой на этапе в Контиолахти стала одиночная смешанная эстафета. В ней сборная Казахстана также не попала в топ-20.

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