Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана не смогла финишировать в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Опубликовано:

Казахстанская биатлонистка Арина Крюкова
Арина Крюкова. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Представители сборной Казахстана досрочно завершили борьбу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Программа соревнований в финском Контиолахти открылась в субботу. В классической смешанной эстафете участвовали по две женщины и мужчины от каждой команды.

Сборную Казахстана представляли Галина Вишневская-Шепоренко, Арина Крюкова, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр. При этом мужчины не успели выйти на старт, так как к этому времени команда уже отстала от лидеров на круг, вследствие чего была снята с дистанции.

Вишневская-Шепоренко на двух огневых рубежах отстрелялась чисто, Крюкова использовала два дополнительных патрона. В итоговом протоколе сборная Казахстана заняла 23-е место, опередив только США.

Победу одержала команда Норвегии в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Йоханнес Дале и Вебьер Серум. Вторыми стали французы (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро и Эмильен Жаклен), третье место заняли шведы (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома).

Напомним, первой гонкой на этапе в Контиолахти стала одиночная смешанная эстафета. В ней сборная Казахстана также не попала в топ-20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194656-sbornaya-kazahstana-ne-smogla-finishirovat-v-estafete-na-etape-kubka-mira-po-biatlonu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie