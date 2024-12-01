"Кайрат" добился максимального результата в элитном раунде Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" одержал третью подряд победу в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и добился максимального результата, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда выступила в группе В, матчи которой проходили в Загребе. В заключительном третьем туре "Кайрат" играл с местным "Динамо". Матч завершился со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Геге (20 минута), Биржан Оразов (33), Алиссон (37) и Жулио Занотто (40). У хорватской команды свои ворота поразил Миховил Пргомет (32), а забитым мячом отличился Даниэль Деканич (19).

Таким образом, "Кайрат" набрал максимальные девять очков по итогам элитного раунда. Уже после второго тура команда обеспечила себе первое место и выход в "Финал четырех". Клуб подал заявку на проведение решающих матчей Лиги чемпионов в Алматы.

Также в "Финал четырех" пробились испанские "Картахена" и "Пальма" и португальский "Спортинг". Плей-офф состоится в мае следующего года.

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