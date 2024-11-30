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Алматы может принять "Финал четырех" Лиги чемпионов

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Болельщики футзального "Кайрата"
Болельщики "Кайрата". Фото: Пресс-служба АФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" официально сообщил о том, что подал заявку на проведение решающих матчей Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2024/25, передает NUR.KZ.

"Финал четырех" главного еврокубка состоится в мае следующего года. На данный момент проходит элитный раунд соревнований, в рамках которого "Кайрат" обеспечил себе выход в решающую стадию.

В клубе сообщили, что подали заявку на проведение "Финала четырех" в Алматы. Ожидается, что плей-офф турнира пройдет в одном из четырех городов, чьи команды будут представлены на этом этапе.

"Напомним, в 2019 году Алматы установил рекорд по посещаемости Лиги чемпионов УЕФА в победном матче "Кайрата" против "Барселоны". За игрой на "Алматы Арене" наблюдали 12 090 зрителей — это самая посещаемая игра в истории клубных соревнований УЕФА", — отметили в "Кайрате".

Перед заключительным третьим туром элитного раунда математические шансы на выход в "Финал четырех" сохраняет и казахстанский "Семей".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194571-almaty-mozhet-prinyat-final-chetyreh-ligi-chempionov/

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