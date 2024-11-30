Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские биатлонисты не попали в топ-20 в первой гонке нового сезона Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Александр Мухин
Александр Мухин. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Представители сборной Казахстана по биатлону Ольга Полторанина и Александр Мухин выступили в первой гонке Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир стартовал этапом в финском Контиолахти. Кубок мира открыла смешанная одиночная эстафета, в которой участвовали по одному мужчине и женщине от каждой команды.

Спортсмены провели по два этапа. Казахстанцы в итоге заняли 22-е место с отставанием в 4 минуты 34,6 секунды от шведов Эллы Хальварссон и Себастьяна Самуэльссона, который стали победителями.

Полторанина на четырех огневых рубежах использовала три дополнительных патрона. Мухин зашел на один штрафной круг и использовал пять дополнительных патронов.

В итоговом протоколе казахстанцы опередили только представителей Южной Кореи и Словакии, которые не добрались до финиша, так как отстали на круг.

На пьедестал, помимо шведов, попали французы Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе, выигравшие серебро, а также немцы Ванесса Фойгт и Юстус Стрелов, ставшие бронзовыми призерами.

Этап Кубка мира в Контиолахти продлится до 8 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194638-kazahstanskie-biatlonisty-ne-popali-v-top-20-v-pervoy-gonke-novogo-sezona-kubka-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie