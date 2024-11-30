Казахстанские биатлонисты не попали в топ-20 в первой гонке нового сезона Кубка мира

Представители сборной Казахстана по биатлону Ольга Полторанина и Александр Мухин выступили в первой гонке Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир стартовал этапом в финском Контиолахти. Кубок мира открыла смешанная одиночная эстафета, в которой участвовали по одному мужчине и женщине от каждой команды.
Спортсмены провели по два этапа. Казахстанцы в итоге заняли 22-е место с отставанием в 4 минуты 34,6 секунды от шведов Эллы Хальварссон и Себастьяна Самуэльссона, который стали победителями.
Полторанина на четырех огневых рубежах использовала три дополнительных патрона. Мухин зашел на один штрафной круг и использовал пять дополнительных патронов.
В итоговом протоколе казахстанцы опередили только представителей Южной Кореи и Словакии, которые не добрались до финиша, так как отстали на круг.
На пьедестал, помимо шведов, попали французы Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе, выигравшие серебро, а также немцы Ванесса Фойгт и Юстус Стрелов, ставшие бронзовыми призерами.
Этап Кубка мира в Контиолахти продлится до 8 декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194638-kazahstanskie-biatlonisty-ne-popali-v-top-20-v-pervoy-gonke-novogo-sezona-kubka-mira/