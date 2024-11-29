"Кайрат" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" одержал вторую победу в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и обеспечил себе выход в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда встретилась с хорватским "Олмиссумом" в рамках второго тура группы D, матчи которой проходят в Загребе.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кайрата". Единственный мяч на 26-й минуте забил Эдсон.

Победа стала для алматинцев второй в элитном раунде и позволила набрать шесть очков. Команда обеспечила себе первое место в квартете и выход в финальную стадию.

Французский "Этуаль" идет вторым с тремя баллами и может догнать "Кайрат" по очкам, но останется позади из-за поражения в очной встрече.

Таким образом, алматинцы поборются за трофей Лиги чемпионов в мае 2025 года. Четыре команды будут разбиты на полуфинальные пары, а затем проведут финал и матч за третье место.

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