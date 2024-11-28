"Мне не стыдно": Игита прокомментировал дебют "Семея" в Лиге чемпионов

Вратарь национальной сборной Казахстана и футзального клуба "Семей" Лео Игита высказался о первом матче своей команды в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на на пресс-службу команды.

Действующий чемпионы Казахстана проводили дебютную встречу против испанской "Пальмы" и уступили со счетом 1:4. Единственным забитым мячом в составе семейчан отметился вратарь команды Лео Игита.

"Очень тяжело. Мы по-другому и не ожидали. Мы играли против двукратного чемпиона Европы еще и дома. Ощущение, что мы хорошо сыграли, но проиграли. У нас были план и стратегия - мы все оставили на поле. Обида болит, но нужно проглотить это поражение и дальше работать. Я верю что только работой, мы можем достичь все, что мы хотим.

Во время забитого гола ощущения были супер, очень рад был, но хотел поменять этот гол на победу. Это 100 процентов. Будем работать. Я очень горжусь ребятами, потому что они все отдали на поле. Много моментов были и мы их не реализовали. Футзал накажет: кто не забьет - пропускает. Это правило в спорте. Удача была на их стороне. Мы показали, что "Семей" на хорошем пути и высокий уровень футзала. Мне не стыдно после этого матча. Дальше будет огромный успех", - заявил голкипер.

В квартете D также выступают польский "Рекорд" и словацкий "Лученец". В финальную часть выйдет только победитель группы.

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