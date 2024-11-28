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"Семей" проиграл дебютный матч в элитном раунде Лиги чемпионов

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Казахстанский футзалист Лео Игита
Лео Игита. Фото: Пресс-служба МФК "Семей"

Казахстанский "Семей" из одноименного города с поражения стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионы страны попали в группу D, матчи которой проходят в испанской Пальма-де-Мальорке. В первом туре "Семей" встретился с местной "Пальмой" и уступил со счетом 1:4.

В составе победителей хет-трик оформил Фабиньо (6, 39 и 40 минуты), который один мяч забил с пенальти. Еще один гол занес себе в актив Лукас Мачадо (31). Единственный мяч гостей забил вратарь и капитан сборной Казахстана Лео Игита (5).

В другом матче этой группы польский "Рекорд" со счетом 3:1 обыграл словацкий "Лученец". В рамках элитного раунда каждая из четырех команд проведет по очной встрече с другими соперниками. Победитель группы выйдет в финальную часть Лиги чемпионов.

Для "Семея" это дебютный сезон в главном еврокубковом турнире. Также в элитный раунд Лиги чемпионов квалифицировался алматинский "Кайрат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2193486-semey-proigral-debyutnyy-match-v-elitnom-raunde-ligi-chempionov/

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