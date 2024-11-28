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"Кайрат" с победы стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов

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Футзалисты "Кайрата" в 2024 году
Футзалисты "Кайрата". Фото: Пресс-служба АФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" одержал победу в своем первом матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда попала в группу В, игры которой проходят в Загребе. В стартовом туре "Кайрат" встретился с французским "Этуалем" и одержал победу со счетом 4:2.

В составе алматинцев отличились Родриго Денер (2 минута), Эдсон (9), Жулио Занотто (32) и Кевин Арриета (37). У проигравших по мячу забили Суфьян Эль-Месрар (26) и Абдессамад Мохаммед (37).

В другом матче этой группы хорватские "Олмиссум" (Омиш) и "Динамо" (Загреб) не выявили победителя и оформили ничью со счетом 1:1.

Таким образом, "Кайрат" с тремя очками стал промежуточным лидером квартета. Победитель группы выйдет в финальную часть Лиги чемпионов.

Напомним, ранее казахстанский "Семей" стартовал в элитном раунде соревнований с поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2193489-kayrat-s-pobedy-startoval-v-elitnom-raunde-ligi-chempionov/

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