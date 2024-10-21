В сборной Казахстана по фехтованию произошли изменения

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге объявила об изменениях в тренерском штабе, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Федерации фехтования РК.

В тренерский штаб мужской команды по фехтованию на шпаге вошел украинский специалист Александр Горбачук, который ранее работал с двукратными олимпийским чемпионами - японцами.

«Мы добились того, что наша сборная стала сильным соперником для мировых лидеров из Франции, Италии, Венгрии, Японии и других стран. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и планируем сделать следующий шаг - наша цель повторить командную лицензию и вернуться из Лос-Анджелеса уже с медалью. Для этого мы усилили наш тренерский штаб новым тренером по шпаге, одним из лучших в мире", - заявил президент Федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов.

Это не первый опыт с привлечением иностранных специалистов. С 2019 года со сборными по мужской и женской сабле работали тренер-консультант из Украины – Олександр Торчук, по мужской и женской шпаге – Ференц Тот из Венгрии.

Отметим, за прошедший сезон казахстанское фехтование показало исторический успех на мировой арене. Впервые отечественная сборная мужской шпаги завоевала командную лицензию на Олимпийские игры и принесла золото Кубка Мира и чемпионата Азии, а также серебро Азиатских Игр. Лидер сборной Руслан Курбанов принес историческую бронзу чемпионата Мира.

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