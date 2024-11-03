Сборная Казахстана по шорт-треку стала шестой в эстафете на этапе Мирового тура

Женская сборная Казахстана по шорт-треку вошла в шестерку сильнейших в эстафете на 3000 метров на этапе Мирового тура в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.
На соревнованиях в Канаде команда дошла до полуфинала, но не смогла пробиться в главный забег и выступила в утешительном.
В финале В казахстанки Алина Ажгалиева, Яна Хан, Ольга Тихонова и Малика Ермек заняли второе место, уступив сборной Венгрии. Японки в этом забеге были дисквалифицированы.
В финале А победу одержала сборная Канады. Серебро выиграли итальянки, а бронзу забрали китаянки. Представительницы Южной Кореи были дисквалифицированы и заняли четвертое место.
Таким образом, в общем протоколе сборная Казахстана показала шестой результат. В заключительный день соревнований в финале В эстафеты также выступил мужская национальная команда.
Напомним, лучший индивидуальный результат на турнире среди казахстанцев показал Денис Никиша, который стал седьмым на дистанции 500 метров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2182281-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-stala-shestoy-v-estafete-na-etape-mirovogo-tura/