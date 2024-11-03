Казахстанский шорт-трекист занял второе место в финальном забеге на этапе Мирового тура

Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша занял седьмое место на втором этапе Мирового тура, который принимает Монреаль, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен дошел до полуфинала на дистанции 500 метров. Он не смог пробиться с этой стадии в медальный забег и выступил в утешительном.

В финале В Никиша показал второй результат, преодолев дистанцию за 42,348 секунды. Казахстанец проиграл только нидерландцу Йенсу ван т'Вауту и занял итоговое седьмое место, так как в главном финале выступили пять шорт-трекистов.

Золото в этой дисциплине взял канадец Стивен Дюбуа, серебро — его соотечественник Уильям Данджину, бронзу — итальянец Пьетро Сигель.

Напомним, на прошлом этапе, который также прошел в Монреале, Никиша занял десятую позицию на этой же дистанции. На данный момент он располагается на 18-й строчке в общем зачете Мирового тура.

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