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Казахстанский шорт-трекист занял второе место в финальном забеге на этапе Мирового тура

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Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша
Денис Никиша. Фото: Minas Panagiotakis/International Skating Union via Getty Images

Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша занял седьмое место на втором этапе Мирового тура, который принимает Монреаль, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен дошел до полуфинала на дистанции 500 метров. Он не смог пробиться с этой стадии в медальный забег и выступил в утешительном.

В финале В Никиша показал второй результат, преодолев дистанцию за 42,348 секунды. Казахстанец проиграл только нидерландцу Йенсу ван т'Вауту и занял итоговое седьмое место, так как в главном финале выступили пять шорт-трекистов.

Золото в этой дисциплине взял канадец Стивен Дюбуа, серебро — его соотечественник Уильям Данджину, бронзу — итальянец Пьетро Сигель.

Напомним, на прошлом этапе, который также прошел в Монреале, Никиша занял десятую позицию на этой же дистанции. На данный момент он располагается на 18-й строчке в общем зачете Мирового тура.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2182170-kazahstanskiy-short-trekist-zanyal-vtoroe-mesto-v-finalnom-zabege-na-etape-mirovogo-tura/

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